Nieuw lid adviescommissie Zorginstituut Nederland

De Adviescommissie Pakket (ACP) van Zorginstituut Nederland verwelkomt Marcel Olde Rikkert als nieuw lid vanaf 1 juli 2025. Hij is voor vier jaar benoemd. Olde Rikkert volgt Jos Schols op, die acht jaar lid was van de ACP.

Marcel Olde Rikkert is hoogleraar Klinische Geriatrie, clinicus, Research Group Leader en Principal Lecuturer bij het Radboudumc. Daar heeft hij het Radboudumc Alzheimer Centrum opgericht. Het Alzheimer Centrum probeert meer wetenschappelijke kennis te verzamelen, die gevraagd wordt vanuit de patiëntenzorg en daarin kan worden toegepast. De kennis en expertise van Olde Rikkert over ouderenzorg en geriatrie zijn een belangrijke toevoeging aan de ACP, laat de adviescommissie weten.

Olde Rikkert: “Ik kijk ernaar uit om te starten bij de ACP en mee te denken over de daar geagendeerde complexe zorgvraagstukken vanuit een breed maatschappelijk perspectief. In de dagelijkse praktijk beoordeel ik onder andere of complexe oncologische of chirurgische behandelingen wel passen bij de kwetsbaarheid van oudere patiënten.

“Het gaat daarbij vaak over dilemma’s tussen wat volgens richtlijnen wordt aanbevolen en wat goed past bij de persoonlijke situatie van mensen. Dit soort dilemma’s raken de diepere kern van pakketvraagstukken waar de ACP zich ook over buigt. Met mijn ervaring hoop ik te kunnen bijdragen aan het maatschappelijke debat dat de ACP hierover vaak voert.”

De Adviescommissie Pakket (ACP) is een onafhankelijke commissie en adviseert de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland. De ACP adviseert vooral over dure geneesmiddelen en behandelingen, maar bijvoorbeeld ook over langdurige zorg en medisch-specialistische zorg.