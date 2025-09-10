Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuw lid raad van toezicht bij Surplus

,

Per 1 september is de raad van toezicht van Surplus versterkt met Evelyn Lindeman. Lindeman gaat als lid van de raad van toezicht ook de rol van voorzitter van de auditcommissie invullen.

De raad van toezicht van Surplus bestaat in totaal uit zeven leden. Dit zijn, naast Lindeman, Stefan de Kort (voorzitter), Jannie van den Broek (vice-voorzitter), Erna Hooghiemstra, Jan-Willem Meijer, Anita Wydoodt en Arno Kolen.

Evelyn Lindeman

Lindeman is voorzitter van de raad van bestuur van Rijndam revalidatie. Ze heeft een financiële achtergrond en brede ervaring met financiële en organisatieontwikkelingsvraagstukken en bestuurlijke ervaring in verschillende sectoren van de zorg.

Vanuit die achtergrond en haar maatschappelijke betrokkenheid, wil zij graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en doelen van Surplus vanuit een toezichthoudende rol met maatschappelijke impact.

Lindeman: “Ik geloof in zorg die verder kijkt dan regels en cijfers, en écht raakt aan wat mensen nodig hebben. Vanuit die overtuiging wil ik als toezichthouder bijdragen aan een organisatie als Surplus, waar menselijke maat en maatschappelijke waarde hand in hand gaan.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Raad van toezicht

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:46 Nieuw lid raad van toezicht bij Surplus
11:04 NVZD heeft drie nieuwe auditoren
4 sep 2025 NVTZ en LAZ publiceren whitepaper om zeggenschap te borgen
28 aug 2025 Oud-minister Kuipers wordt toezichthouder bij universiteit Delft
21 aug 2025 Zorggroep Maas & Waal benoemt twee nieuwe toezichthouders

Reader Interactions

Reacties