Nieuw lid raad van toezicht bij Surplus

Per 1 september is de raad van toezicht van Surplus versterkt met Evelyn Lindeman. Lindeman gaat als lid van de raad van toezicht ook de rol van voorzitter van de auditcommissie invullen.

De raad van toezicht van Surplus bestaat in totaal uit zeven leden. Dit zijn, naast Lindeman, Stefan de Kort (voorzitter), Jannie van den Broek (vice-voorzitter), Erna Hooghiemstra, Jan-Willem Meijer, Anita Wydoodt en Arno Kolen.

Evelyn Lindeman

Lindeman is voorzitter van de raad van bestuur van Rijndam revalidatie. Ze heeft een financiële achtergrond en brede ervaring met financiële en organisatieontwikkelingsvraagstukken en bestuurlijke ervaring in verschillende sectoren van de zorg.

Vanuit die achtergrond en haar maatschappelijke betrokkenheid, wil zij graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en doelen van Surplus vanuit een toezichthoudende rol met maatschappelijke impact.

Lindeman: “Ik geloof in zorg die verder kijkt dan regels en cijfers, en écht raakt aan wat mensen nodig hebben. Vanuit die overtuiging wil ik als toezichthouder bijdragen aan een organisatie als Surplus, waar menselijke maat en maatschappelijke waarde hand in hand gaan.”