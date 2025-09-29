Nieuw lid raad van toezicht bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Vanaf 1 oktober is Nicole Obbens benoemd tot lid raad van toezicht van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Zij zal vanaf dat moment naast algemeen rvt-lid ook optreden als voorzitter van de auditcommissie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Naast Obbens bestaat de rvt uit voorzitter Sven de Langen, Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic en Chila van der Bas. Jan Engelen neemt afscheid van de raad wegens het aflopen van zijn termijn. Eind van dit jaar start de procedure voor het werven van een vijfde lid.

Nicole Obbens

Nicole Obbens werkt als internal auditor bij GGz Breburg. “Veilig Thuis vervult een zeer belangrijke maatschappelijke functie. Met mijn financiële expertise wil ik daar heel graag ook een bijdrage aan leveren. Op deze plek komen mijn kennis van financiële risico’s door mijn verleden bij een groot accountantskantoor en mijn ervaring binnen een zorginstelling mooi samen.“

Bestuurder Ernie van Dooren: “Nicole brengt weer een nieuw perspectief mee. Haar ervaring als accountant in combinatie met haar werk in de zorgsector zijn mooie aanvullingen op de expertise binnen de raad van toezicht. Met haar frisse en scherpe blik op de maatschappelijke ontwikkelingen zal zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze visie en strategie.”