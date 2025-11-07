Skipr

Nieuw lid raad van toezicht TWB

,

Britt van Merrienboer is benoemd tot nieuw lid raad van toezicht van Thuiszorg West-Brabant (TWB). Zij krijgt het aandachtsgebied Cliënt & Zorg en ze neemt zitting in de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Zij volgt Kees Jongmans op die op 1 november 2025, na acht jaar, met zijn werkzaamheden is gestopt.

Van Merrienboer is is verpleegkundig specialist en in haar dagelijkse werk Professioneel Verpleegkundig Leider (CNO/manager ICT) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De raad van toezicht zegt bewust te hebben gekozen voor een startend toezichthouder. Voorzitter Janneke van Vliet zegt hierover: “Als raad van toezicht zijn we blij en trots dat Britt van Merrienboer, een ervaren verpleegkundig specialist en CNO/CNIO onze raad komt versterken.”

“De strategische pijlers van TWB, toekomstgerichte zorg en aanstekelijk werkgeverschap, kunnen niet zonder verpleegkundig leiderschap. Britt heeft in het Jeroen Bosch Ziekenhuis laten zien dat zij veel heeft betekend voor de positionering van verpleegkundigen.”

