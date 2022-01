Nieuw lid toezichtsraad Azora

Chantal van Hal (1976) is per 1 januari 2022 toegetreden tot de raad van toezicht van Azora. Samen met Dick ten Brinke, Lars Nieuwenhoff, Nanda Haanstra, Jan ten Hove en Carla Schölzel vormt zij in 2022 de toezichtsraad van de ouderenzorgorganisatie in de Achterhoek.

Van Hal is sinds 2013 orthopedisch chirurg in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en is daar sinds 2019 ook bestuurslid van het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Rivierenland. Daarnaast is zij binnen het ziekenhuis lid van de kwaliteitsraad en enkele jaren medisch projectcoördinator geweest van een nieuwe kwaliteitsaccreditatie.

Zorgachtergrond

“Van Hal is met haar zorgachtergrond en ervaring in de zorg een aanwinst voor de Raad van Toezicht en zal plaatsnemen in de commissie Kwaliteit en Zorg. We zijn enthousiast over haar benoeming”, aldus Dick ten Brinke, voorzitter van de raad van toezicht.