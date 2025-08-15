Skipr

Nieuw medisch directeur Teladoc Health NL

,

Frank Attema is benoemd als nieuwe directeur van Teladoc Health NL.

De missie van de Teladoc Health NL is toegankelijke, persoonlijke en toekomstgerichte zorg. Volgens de organisatie sluit Attema hier goed op aan.

Werkzaamheden

Attema heeft ervaring als huisarts en visionair in de eerstelijnszorg. De organisatie laat weten dat hij ‘buiten de gebaande paden weet te denken’.

Teladoc Health NL en Attema zitten op een lijn wat betreft de visie: dagelijks inzetten om de groeiende groep chronische zieken te ondersteunen via preventie en leefstijlinterventie. Onlangs werd de aanpak van de organisatie positief beoordeeld door de IGJ.

Teledoc Health NL is een aanbieder van zorg op afstand, met digitale huisartsenzorg, coaching en ondersteuning door specialisten en diensten.

Meer over:Personalia

