Nieuw meldpunt voor zorgmedewerkers met long covid

Het is onbekend hoeveel mensen in Nederland long covid-klachten hebben. Onderzoeksinstituut Nivel probeert dat scherper te krijgen en houdt tot nu toe een zeer ruime marge aan van 2 tot 75 procent van de corona-infecties. In de conservatiefste berekening gaat het dan om duizenden mensen in de zorgsector. Het is onduidelijk welk deel van de mensen met long covid blijvend arbeidsongeschikt dreigt te worden.

Meldpunt

Het meldpunt is speciaal voor medewerkers in Zorg & Welzijn die chronische klachten hebben na een coronavirusinfectie. Door gegevens te verzamelen van zorgmedewerkers worden volgens de FNV de financiële en mentale gevolgen van long covid zichtbaar.

Long covid-fonds

De FNV hint naar een speciaal long covid-fonds, dat de overheid zou moeten instellen om een financiële tegemoetkoming te realiseren voor mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt met corona en nog steeds klachten ondervinden. Het is belangrijk om de omvang van de problemen zorgvuldig in kaart te brengen, zodat de FNV samen met werkgeversorganisaties collectieve afspraken kan maken.