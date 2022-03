‘Nieuw onderzoek is wake-up call voor geestelijke gezondheid’

Psychische klachten als angst en depressie zijn wereldwijd met een kwart toegenomen in het eerste jaar van de coronapandemie, becijferen onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hun studie bevestigt nog eens dat vooral jonge mensen hier last van hebben. De onderzoekers noemen de informatie die nu bekend is over de impact van corona op de geestelijke gezondheid “slechts het topje van de ijsberg”.