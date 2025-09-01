Skipr

Nieuw spreekuur voorkomt onnodige ziekenhuisbezoeken bij voetklachten

,

Het voetenspreekuur in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis blijkt een waardevolle aanvulling op de reguliere zorg. Sinds begin dit jaar kunnen patiënten met chronische voetproblemen terecht op het voetenspreekuur in het ziekenhuis.

Tijdens het voetenspreekuur beoordelen verschillende zorgprofessionals gezamenlijk de situatie van de patiënt. Denk aan een wondverpleegkundige, chirurg, revalidatiearts, orthopedisch schoenmaker, orthopeed, diabetesverpleegkundige en gipsverbandmeester. Iedere specialist bekijkt de klacht vanuit zijn of haar vakgebied.

Minder ziekenhuisbezoeken

De voordelen voor patiënten zijn groot. “In plaats van meerdere polibezoeken, waarbij mensen steeds opnieuw hun verhaal moeten doen, combineren we alle consulten in één afspraak. Zeker voor mensen met mobiliteitsproblemen is dat een enorme winst”, vertelt Gijs Iordens, als chirurg nauw betrokken bij het spreekuur.

De gezamenlijke aanpak voorkomt vertragingen in het behandelproces. “Je zorgt dat de behandeling vlotter verloopt. We kunnen sneller schakelen, waardoor mensen eerder de juiste behandeling krijgen. Dat blijkt nu ook in de praktijk.”

Chronische voetproblemen

Volgens Iordens is het voetenspreekuur van groot belang voor een kwetsbare groep patiënten met chronische voetproblemen, zoals mensen met diabetes. “Juist bij deze mensen is een snelle en doeltreffende behandeling noodzakelijk. En die moet niet vanuit één invalshoek worden bekeken, maar van alle kanten: medisch, praktisch en preventief.”

