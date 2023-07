Nieuw zorgakkoord moet gezondheidszorg Aruba verbeteren

Het zorgakkoord benadrukt de noodzaak om de kwaliteit en houdbaarheid van de zorg te waarborgen. Het bevat maatregelen om de structuur van de zorg te versterken. Zorgpartijen zijn van plan om hun samenwerking te intensiveren.

Zorgakkoord Aruba

Het zorgakkoord is tot stand gekomen na intensieve gesprekken met hulp van Patrick Jeurissen, gezondheidseconoom van het Radboud UMC in Nederland. Uit vergelijkingen blijkt dat Aruba zowel inwoners als toeristen een uitgebreid pakket zorg te bieden heeft tegen redelijke kosten. Tegelijkertijd moet wel een aantal maatregelen worden getroffen om bestaande knelpunten aan te pakken en de goede en betaalbare zorg ook voor de toekomst te behouden.

Budgettair meerjarenkader

In het zorgakkoord hebben alle partijen zich verbonden aan een aantal principes. Op basis daarvan gaan ze met elkaar samenwerken binnen een budgettair meerjarenkader. In het zorgakkoord zijn een aantal prioriteiten benoemd. Zo willen zorgpartijen de eerstelijnszorg versterken en knelpunten in de acute zorg aanpakken. Ook zetten ze in op de aanpak van leefstijl-gerelateerde aandoeningen. Voor deze prioriteiten komen concrete projecten.

Ter bewaking van de implementatie en voortgang zal een professionele projectorganisatie worden samengesteld. De partijen van dit zorgakkoord zullen deel uitmaken van een structureel overleg met als taak het implementeren van het akkoord.

Het zorgakkoord is een dynamisch document in die zin dat in de toekomst meer partijen zich kunnen aansluiten en meer onderwerpen kunnen worden benoemd en aangepakt. Het zorgakkoord is ondertekend door minister Oduber van Toerisme en Volksgezondheid, het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (UO AZV), de Horacio Oduber Groep (HOH groep), het Instituut Medico San Nicolas (ImSan), de Huisartsen Vereniging Aruba (HAVA), de Arubaanse Specialisten Associatie (ASHA), het Wit Gele Kruis, de Vereniging Apothekers Aruba (VAA), Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo en de Directie Volksgezondheid voor het Kwaliteitsinstituut i.o. en het Healthy Lifestyle Center.

Minister Oduber

Minister Oduber: “Ik onderschrijf de doelstellingen van het akkoord, zeker het principe van de patiëntgerichtheid van de zorg. Ik ben blij dat zorgveld eensgezind is om middels intensieve samenwerking de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de inwoners van Aruba verder te verbeteren en ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.”