Nieuw zorgpad voor longkanker in Catharina Ziekenhuis

Oncologische patiënten die een longoperatie ondergaan, kunnen dankzij een nieuw protocol in het Catharina Ziekenhuis sneller naar huis. Met slimme technologie en betere voorbereiding worden zorg en herstel efficiënter én persoonlijker. “Dit is de toekomst van oncologische chirurgie,” zegt cardiothoracaal chirurg Thomas van Brakel.

Het Catharina Ziekenhuis heeft een vernieuwd behandelprotocol met geïntegreerde thuismonitoring ingevoerd voor patiënten die een longoperatie ondergaan. Dankzij betere voorbereiding, aangepaste pijnstilling, sneller mobiliseren én thuismonitoring kunnen zij gemiddeld al na drie dagen naar huis. Van Brakel: “Tien jaar geleden bleven mensen soms nog twee weken opgenomen.”

Het nieuwe behandelprotocol voor patiënten met longkanker die een chirurgische ingreep ondergaan, is inmiddels volledig ingevoerd. “Goede pijnstilling is cruciaal”, legt Van Brakel uit. “Als mensen pijn hebben, ademen ze niet goed door, hoesten ze niet goed op, en dat belemmert het herstel. Door chirurgische technieken te verfijnen én hulp van het pijnteam zijn we daarin grote stappen vooruit gegaan.”

Een andere belangrijke stap is het sneller verwijderen van de drain na de operatie. “Hoe eerder die eruit kan, hoe sneller iemand uit bed komt en opknapt”, aldus Van Brakel. “En dat draagt allemaal bij aan een kortere opnameduur.” Een relatief nieuwe toevoeging is prehabilitatie: een traject voorafgaand aan de operatie, waarbij patiënten hun conditie en voedingstoestand verbeteren.

Nieuw in het protocol is het gebruik van de Healthdot: een slimme pleister die hartslag, ademhaling, houding en activiteit elke vier minuten meet. “Zo kunnen we patiënten ook na ontslag goed in de gaten houden”, aldus Van Brakel uit. “We willen onnodige heropnames voorkomen en klachten sneller signaleren.”