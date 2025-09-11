Nieuwbouw ETZ bereikt hoogste punt

De nieuwbouw van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft op 45 meter zijn hoogste punt. Dat meldt het Brabants Dagblad .

Het ETZ in Tilburg wordt de komende jaren stap voor stap vernieuwd. Tussen 2040 en 2050 moet er een geheel nieuw ziekenhuis staan. In de eerste fase, waarvan dinsdag het hoogste punt werd gevierd, omvat het acuut centrum en het negen bouwlagen tellende kliniekgebouw.

Traumacentrum

Het ETZ is het traumacentrum voor heel Brabant, wat betekent dat in Tilburg zwaargewonden worden opgevangen en behandeld. Jaarlijks zijn dat er driehonderd tot vierhonderd. De nieuwbouw beschikt over een ambulancehal voor zes ambulances. Op het dak van de kliniektoren komt een platform voor de traumahelikopter.

Ok-complex

In de volgende fase wordt een tweede centrum gebouwd met onder andere een ok-complex, radiologie, nucleaire geneeskunde en een ziekenhuisapotheek. Daarnaast komt er een tweede toren met verpleegafdelingen bij de nieuwe kliniek, aldus het Brabants Dagblad.