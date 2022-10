Nieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep gaat van start

Noordwest Ziekenhuisgroep bouwt in Alkmaar een gebouw met een acute as, met onder andere operatiekamers, spoedplein met SEH, intensive care en verpleegafdelingen voor complexe zorg.

Mijlpaal

Jurgen Sernee, lid van de raad van bestuur, noemt de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst in de eerste week oktober een mijlpaal. “Na jaren van planvorming gaan we de nieuwe acute as nu écht bouwen. We zijn enorm trots op alle betrokkenen en de bouwpartijen die vandaag aan tafel zitten. Zeker in deze tijd, met onzekerheden in de wereld, zijn we tot een waardevolle samenwerking gekomen.”

Oplevering 2025

De afgelopen maanden is op het ziekenhuisterrein al de bouwkuip aangelegd. Deze werkzaamheden worden eind oktober afgerond. Daarna beginnen de eerste werkzaamheden van de nieuwbouw. Naar verwachting wordt de nieuwe acute as in de zomer van 2025 opgeleverd door de aannemer.