Nieuwe afdeling CWZ wint impactmakerprijs

De afdeling Zelfzorg thuis van ziekenhuis CWZ in Nijmegen heeft de impactprijs van het Actie Leer Netwerk gekregen. De prijs wordt uitgereikt aan de meest inspirerende en impactvolle beweging in zorg en welzijn.

Bij Zelfzorg thuis leren verpleegkundige vaardigheidsinstructeurs patiënten en hun naasten zelf verpleegkundige handelingen te doen en goed om te gaan met digitale ondersteuningsmiddelen, zoals zorgapps, digitale informatie en het online patiëntenportaal.

Herkenbaar team wijkverpleging

De afdeling Zelfzorg thuis bestaat bijna anderhalf jaar en heeft in die tijd 1200 patiënten geschoold. Belangrijk is goede samenwerking met de wijkverpleging. Daarom werken zes organisaties voor wijkverpleging samen als één herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging binnen Zorg in mijn wijk, een initiatief van ZZG zorggroep.

Er is nog geen structurele financiering voor Zelfzorg thuis. De instructeurs worden nu gefinancierd via het goedgekeurde transformatieplan ‘Een ziekenhuis zonder muren’ dat voortkomt uit het Integraal Zorgakkoord. De afdeling Zelfzorg thuis is onderdeel van dat plan dat als doelstelling heeft om te resulteren in een toename van de beschikbare capaciteit van 50 fulltime banen in het CWZ. Daarnaast moet de doorstroom verbeteren. Het CWZ heeft zich aangesloten bij stichting Kompaz, dat in gesprek is met de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars over een nieuwe betaaltitel.

Lees op Zorgvisie dat artsen en verpleegkundigen van het CWZ ‘loslaten’ het moeilijkste aspect vinden van de nieuwe afdeling.