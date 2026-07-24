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Nieuwe bekostiging moet toegang tot elektroconvulsietherapie verbeteren

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Vanaf 1 januari 2027 kunnen zorgaanbieders elektroconvulsietherapie (ECT) binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) als een aparte prestatie declareren.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert deze wijziging door om de toegankelijkheid van deze behandeling voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen te garanderen. Momenteel staat de beschikbaarheid onder druk omdat de huidige financiering vaak niet toereikend is.

Kostprijsonderzoek

Uit een kostprijsonderzoek uit 2024 bleek dat de behandeling voor veel zorgaanbieders te kostbaar is binnen de bestaande tarieven. ECT is een intensieve therapie: cliënten hebben gemiddeld twaalf sessies per traject nodig, waarbij één enkele behandeling tussen de 800 en 900 euro kost. Jaarlijks ondergaan ongeveer 250 mensen in Nederland deze therapie, waarbij de nieuwe vergoeding alle kosten voor personeel, apparatuur en verzorging zal dekken.

De NZa wil met de maatregel voorkomen dat patiënten passende zorg mislopen. Johan Rijneveld, directeur Regulering, benadrukt het belang van de nieuwe regelgeving. “Voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen kan ECT een belangrijk behandelalternatief zijn wanneer andere behandelingen onvoldoende effect hebben. Met deze nieuwe bekostiging zorgen we ervoor dat financiële belemmeringen voor het aanbieden van ECT worden weggenomen.”

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