Nieuwe bestuurder Altide

Bastiaan van Houselt is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van medisch servicecentrum Altide. Hij vormt vanaf nu samen met de huidige directeur-bestuurder Erik Wijnhof de raad van bestuur.

Van Houselt was tot voor kort directeur Finance en Verbeteren bij Zorggroep Apeldoorn. Eerder was hij onder meer controller bij Woonzorg Flevoland en Isala.

“Omgevingen die in transitie zijn of daaraan bijdragen passen goed bij mij”, zegt hij. “Altide is een prachtige organisatie die als voorloper kan worden gezien in de Nederlandse zorg. Er is veel energie aanwezig om zorgorganisaties en hun cliënten optimaal te ondersteunen met warme zorg op afstand.”

Effectief

“Altide levert belangrijke oplossingen voor veel Nederlandse organisaties die effectief willen omgaan met de schaarse tijd van hun medewerkers. Ik ben daarom trots dat ik deel mag uitmaken van deze ambitieuze, en voor de toekomstige Nederlandse zorg cruciale, organisatie.”

Medisch servicecentrum Altide, met locaties in Beilen, Varsseveld en Veldhoven, ondersteunt zorgorganisaties met innovatieve zorg op afstand. Met een team van 250 gespecialiseerde zorgprofessionals biedt Altide dag en nacht ondersteuning aan honderdduizenden cliënten en patiënten van meer dan 200 zorgorganisaties in heel Nederland.