Nieuwe bestuurder bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond   

,

Judith van der Laar gaat per 1 november de functie van bestuurder vervullen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Filomena en Ervaring in Huis.

Tot 1 december zal interim-bestuurder Ernie van Dooren blijven om te zorgen voor een goede overdracht.

Werkzaamheden

Van der Laar is voormalig manager van Rotterdamse wijkteams. Daarna ging zij als regiomanager bij COA aan de slag om opvang te organiseren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Binnen deze nieuwe functie wilt zij werken aan het terugdringen van wachttijden, de implementatie van de besturingsfilosofie, de samenwerking met ketenpartners en het ontwikkelen en voorbereiden van het toekomstscenario in de regio.

6 aug 2025   
