Nieuwe bestuurder en toezichthouder bij PFZW

Schoenmaker vervangt bestuurslid Age Bakker van wie de zittingstermijn ten einde is. Hij wordt tevens voorzitter van de commissie Beleggingen van PFZW. Bestuursvoorzitter Joanne Kellermann bedankt Bakker voor met name zijn rol bij de verduurzaming van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Schoenmaker is hoogleraar Finance aan de Rotterdam School of Management en tevens directeur van het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation aan de Erasmus Universiteit. Daarvoor was hij onder andere directeur Europese Zaken, Mededinging en Consumentenbeleid bij het ministerie van Economische Zaken en plaatsvervangend directeur Financiële Markten op het Ministerie van Financiën.

Raad van toezicht

PFZW heeft ook meegedeeld dat Henny Kapteijn vorige maand is toegetreden tot de raad van toezicht. Kapteijn is zelfstandig toezichthouder, bestuurder en bestuursadviseur. Op dit moment vervult zij bestuurs- en toezichtfuncties bij pensioenfonds PGB, Achmea Investment Management, Shell pensioenfonds en het European Money Markets Institute.