Nieuwe bestuurder Huisartsenposten Rijnmond

Vanaf 1 juli is Marc van Aart de nieuwe bestuurder van Huisartsenposten Rijnmond BV. Hij neemt de taken over van interim bestuurder Marianne Oomens die ruim een jaar de organisatie leidde.

Huisartsenposten Rijnmond beleefde de afgelopen jaren roerige tijden. Guus van Weelden, voorzitter van de raad van commissarissen is daarom blij met de aanstelling van Van Aart als vaste bestuurder. “Hij heeft een heel brede ervaring als manager, directeur en toezichthouder in verschillende sectoren van de zorg en straalt rust en vastberadenheid uit.”

Samenwerking

De opdracht voor Van Aart is volgens Van Weelden veelzijdig. “De eerste focus ligt op het verder sturing geven aan de reeds in gang gezette cultuurverandering binnen de organisatie. Daarbij wil ik de organisatie en interim bestuurder Marianne Oomens het compliment geven dat het ondanks de turbulente jaren op de spoedposten toch goed is gegaan. De spoedzorg is altijd op hoog kwaliteitsniveau gebleven.”

Van Aart bouwt straks verder op basis van de strategie van Huisartsenposten Rijnmond waarin sterk zijn in spoed vanuit een veerkrachtige organisatie centraal staat. Van Weelden: “Daarbij is het toekomstbestendig houden van de huisartsenspoedzorg voor ons een belangrijk aandachtspunt. Het voortzetten van de intense samenwerking met diverse ketenpartners, waaronder de ziekenhuizen, is van groot belang.”

Marc van Aart

Marc van Aart studeerde geneeskunde en deed daarna verschillende andere opleidingen (MBA). “De organisatie staat nu voor grote uitdagingen op het gebied van balans tussen vraag en aanbod, zorg voor patiënten en medewerkers, innovatie, en bovenal rust en stabiliteit. Samen met huisartsen en medewerkers ga ik met het management, medezeggenschap en andere in- en externe betrokkenen verder zorgdragen voor een toekomstbestendige organisatie.”

Huisartsenposten Rijnmond

Huisartsenposten Rijnmond biedt patiënten in de regio Rijnmond spoedzorg tijdens de avonden, nachten en weekenden vanuit vier huisartsenspoedposten. Deze zijn te vinden in verschillende locaties in de regio: in Rotterdam Noord (Franciscus Gasthuis), Rotterdam Zuid (Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse (Spijkenisse Medisch Centrum) en Capelle aan den IJssel (IJsselland Ziekenhuis).

Binnen de organisatie werken bijna 1000 huisartsen en 350 medewerkers bestaande uit triagisten, baliemedewerkers, mobiele ondersteuners, basisartsen, verpleegkundig specialisten, management en stafondersteuning. Met meer dan een 1,2 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied en jaarlijks ruim 266.000 consulten is Huisartsenposten Rijnmond een van de grootste huisartsenspoedposten van het land.