Nieuwe bestuurder RAV Haaglanden

RAV Haaglanden bereidt zicht al langere tijd voor op vervolgstappen in het proces van versterking van de RAV-organisatie en van verdere ontwikkeling van goede ketensamenwerking. De aanstelling van Pellemans is volgens RAV Haaglanden een belangrijke impuls voor het succesvol uitrollen van dit proces.

Pellemans kijkt er naar uit om bij RAV Haaglanden aan de slag te gaan. “Het werk op de ambulance en op de meldkamer zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Graag help ik mee om samen met de zorgprofessionals binnen de RAV en met onze ketenpartners te werken aan toegankelijke, hoogwaardige en innovatieve zorg voor iedereen in de regio Haaglanden.”

RAV Haaglanden is een coöperatie, bestaande uit Witte Kruis Ambulancezorg, Ambulancezorg GGD Haaglanden en Ambulancezorg Zoetermeer.