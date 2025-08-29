Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe bestuurder RAV Haaglanden

,

Rogér Pellemans is vanaf 1 oktober de nieuwe bestuurder van RAV Haaglanden.

RAV Haaglanden bereidt zicht al langere tijd voor op vervolgstappen in het proces van versterking van de RAV-organisatie en van verdere ontwikkeling van goede ketensamenwerking. De aanstelling van Pellemans is volgens RAV Haaglanden een belangrijke impuls voor het succesvol uitrollen van dit proces.

Rogér Pellemans

Pellemans kijkt er naar uit om bij RAV Haaglanden aan de slag te gaan. “Het werk op de ambulance en op de meldkamer zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Graag help ik mee om samen met de zorgprofessionals binnen de RAV en met onze ketenpartners te werken aan toegankelijke, hoogwaardige en innovatieve zorg voor iedereen in de regio Haaglanden.”

RAV Haaglanden

RAV Haaglanden is een coöperatie, bestaande uit Witte Kruis Ambulancezorg, Ambulancezorg GGD Haaglanden en Ambulancezorg Zoetermeer.

Reageer op dit artikel
Meer over:Personalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:58 Nieuwe bestuurder RAV Haaglanden
9:15 IJsselheem benoemt twee nieuwe bestuurders
28 aug 2025 Oud-minister Kuipers wordt toezichthouder bij universiteit Delft
22 aug 2025 Kim Hurkens verruilt ZorgSaam voor Sevagram
21 aug 2025 Zorggroep Maas & Waal benoemt twee nieuwe toezichthouders

Interessant voor u

145 | Podcast Voorzorg | Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 | Voorzorg | Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Arbeidsgerichte zorg geeft lucht op de krappe arbeidsmarkt. Aflevering 3: Radboud Universitair Medisch Centrum

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Hoe haal je met technologie het maximale uit de beschikbare zorgcapaciteit?

Naar de podcast

Don Berwick excuseert zich voor Amerikaans leiderschap

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties