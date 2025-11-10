Skipr

Nieuwe bestuurder voor Deventer Ziekenhuis

,

Mark Klein Koerkamp treedt per 1 december toe tot de raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis. Hij volgt Eric Kroon op, die eerder al is afgetreden.

Zijn portefeuille zal onder meer bestaan uit financiën, ict, facilitaire dienstverlening en diverse zorgafdelingen.

Klein Koerkamp komt uit de organisatie zelf. Hij bekleedde de afgelopen jaren de rol van manager Financiën, Control & Informatie en Inkoop in het Deventer Ziekenhuis. Hij was daarnaast nauw betrokken bij digitaliseringsvraagstukken en samenwerkingsverbanden in de regio.

Ook heeft hij ervaring als lid van de raad van toezicht van zorgorganisatie Estinea en Woon-, Zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis. 

