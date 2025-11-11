Nieuwe bestuurder voor IrisZorg

Krisje Hurkens gaat per 1 januari 2026 aan de slag als bestuurder van IrisZorg. Samen met Ellen Vedel vormt zij vanaf 1 januari de raad van bestuur.

Krisje Hurkens werkt momenteel nog als manager regionale zorg bij zorgverzekeraar Menzis. Daarvoor werkte ze onder meer bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en Radboudumc. Daarnaast is ze als toezichthouder actief in het voortgezet onderwijs en de kinderopvang.

Iriszorg

Binnenkort maakt ze de overstap naar de maatschappelijke begeleiding en verslavingszorg van Iriszorg. IrisZorg heeft verschillende soorten locaties in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Krisje Hurkens

“Ik vind het geweldig om als bestuurder aan de slag te gaan met de maatschappelijke opgave van IrisZorg en hier samen met medewerkers en samenwerkingspartners vorm aan te geven. IrisZorg ondersteunt het herstel en sluit aan bij de mogelijkheden van de cliënt. Deze persoonsgerichte zorg past goed bij mijn ambitie: kijken naar wat wel kan, ondanks de uitdagingen”, vertelt Hurkens.

Jos van Deursen, voorzitter raad van toezicht. “Krisje heeft op het gebied van bedrijfsvoering een brede kennis en ervaring. Samen met Ellen vormt ze een sterk, complementair en professioneel team om samen de ambities van IrisZorg te realiseren. Krisje heeft een warme en herkenbare passie voor onze cliënten en is verbindend naar de collega’s.”



Ellen Vedel kijkt uit naar haar komst. “Ik kijk vol vertrouwen uit naar een samenwerking waarin we ons samen inzetten voor het leveren van de beste zorg voor onze cliënten. Krisje brengt veel expertise met zich mee. Ze heeft gedegen kennis van zorg en bedrijfsvoering en is daarmee een mooie aanvulling in de raad van bestuur.”