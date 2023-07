Nieuwe bestuurder woonzorgcentrum Neboplus

Vanaf 1 november is Irna Hoiting de nieuwe bestuurder van woonzorgcentrum Neboplus.

Tot die tijd blijft Jacqueline Joppe aan als interim-bestuurder.

Irna Hoiting

Neboplus heeft met Irna Hoiting een eenhoofdige raad van bestuur. Hoiting werkte hiervoor in directiefuncties bij de Twentse Zorgcentra, Philadelphia Zorg, en Amaris Zorggroep.

Hoiting: “Een ondernemende organisatie met warme professionele zorg, zo staat Neboplus bekend in Barneveld en omgeving. Ik kijk ernaar uit om met de collega’s van Neboplus hier een bijdrage aan te leveren, in een zorgwereld waar we veel uitdagingen tegenkomen”.