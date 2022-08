Nieuwe bestuurders bij branchevereniging OIZ

OIZ, de branchevereniging van ICT-organisaties in de zorg, versterkt haar bestuur met de aanstelling van Yvonne Hoogendoorn en Wijnand Weerdenburg. Zij volgen Giel Smidt (PinkRoccade) en Renna Plukker (Deutsche Telekom Healthcare) op.

Yvonne Hoogendoorn is CEO en medeoprichter van SecuMailer en al jarenlang actief als lid van diverse werkgroepen van OIZ. In haar nieuwe rol als OIZ-bestuurslid gaat zij zich richten op belangrijke dossiers als Wegiz en Normalisatie, standaardisatie en certificering.

Wijnand Weerdenburg is managing partner van Weerdenburg Projectmanagement & Advies en zelfstandig consultant voor ICT-projecten in de zorg. Gedurende zijn lidmaatschap van OIZ heeft hij al diverse taken en rollen op zich genomen. Als nieuw bestuurslid van OIZ gaat hij Renna Plukker opvolgen als penningmeester.

Eddy van de Werken (Centric) is op dit moment bestuursvoorzitter van OIZ. Dat vertegenwoordigt ruim 80 procent van de Nederlandse ICT-leveranciers in de zorg.