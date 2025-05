Nieuwe bestuursleden voor de Nederlandse Associatie Physician Assistants

NAPA is de beroepsvereniging van physician assistants (PA). De physician assistant is een hbo-master opgeleide zorgprofessional die zelfstandig hoogwaardige zorg biedt. PA’s zijn werkzaam in vrijwel alle geneeskundig specialismen en in alle zorgsectoren.

Rianne Rijsdijk

Rianne Rijsdijk volgt Bert Speijer op die na twee bestuurstermijnen terugtreedt als voorzitter. Rianne is sinds 2014 actief voor NAPA. Eerst als lid van werkgroep PA Invest en later als voorzitter van deze werkgroep. Sinds 2019 is zij penningmeester en vice-voorzitter in het NAPA-bestuur.

Rianne is PA cardiothoracale chirurgie in het UMC Utrecht, waar zij in de volle breedte van het specialisme werkzaam is en onder andere endoscopic vessel harvesting heeft opgezet. Binnen het UMCU neemt zij deel aan de werkgroep PA’s in UMC’s, waarbij momenteel de positionering en zeggenschap van de PA centraal staat.

Carola van der Helm

Carola van der Helm is PA ouderengeneeskunde en werkzaam bij WoonZorgcentra Haaglanden in Den Haag. Naast haar werk als PA is Carola al jaren actief binnen het onderwijs voor PA’s. Ze was docent aan de opleiding in Rotterdam en is momenteel betrokken als externe assessor en voorzitter van de werkveldadviesraad van de Hogeschool Rotterdam.

Sinds 2016 is Carola actief binnen het bestuur van de NAPA-vakgroep ouderengeneeskunde en klinische geriatrie. In 2022 nam zij de rol van voorzitter op zich. In de jaren hierna maakte de vakgroep een sterke professionaliseringsslag door de invoering van een commissiestructuur. Ook zet Carola zich in voor thema’s als lijkschouw en de Wet zorg en dwang, met als doel de positie van de PA steviger te verankeren in beleid en wetgeving.

Willemijn van Nuenen-Platvoet

Willemijn van Nuenen-Platvoet is PA chirurgie in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Zij houdt zich met name bezig met bekkenbodemchirurgie, proctologie en sacrale neuromodulatie waarbij ze naast poliklinische werkzaamheden ook diagnostiek uitvoert en werkzaam is op de OK.