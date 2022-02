Nieuwe cao zbc’s: 5,5 procent erbij in twee jaar

Dat heeft ZKN bekendgemaakt. De cao loopt twee kalenderjaren (2022 en 2023). Hierin zijn ook afspraken gemaakt over gedeeltelijk doorbetaald aanvullend geboorteverlof en een vitaliteitsregeling voor oudere medewerkers. ZKN en AVV stellen dat deze verbeteringen “recht doen aan de inzet en het belang van de medewerkers en het belang van de zelfstandige klinieken”.

Negen maanden

De cao-gesprekken begonnen in mei vorig jaar en de echte onderhandelingen liepen vanaf oktober. Voorzitter Martin Pikaart van de AVV: “Ondanks de soms lastige situatie in de landelijke zorg zijn we erin geslaagd tot een mooi cao-akkoord te komen. Het traject ernaartoe bevatte stevige onderhandelingen, maar steeds in een constructieve sfeer.” Van de leden stemde 84 procent voor het cao-akkoord.