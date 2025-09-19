Nieuwe checklist duurzame zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden

De checklist ondersteunt verzorgenden en verpleegkundigen bij initiatieven om de zorg in onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgorganisaties duurzamer te maken.

Implementatie

De checklist bevat vragen voor verpleegkundige en verzorgende professionals om te bepalen hoever ze zijn met de implementatie van een duurzaam initiatief. Hun antwoorden leiden naar praktische adviezen om de implementatie nog meer tot een succes te maken.

Nivel ontwikkelde de checklist in opdracht van beroepsorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).