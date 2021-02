Nieuwe corona-uitbraak in Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is opnieuw getroffen door een uitbraak van het coronavirus. Deze keer gaat het om de afdeling chirurgie, maakte het ziekenhuis bekend. Er zijn daar vijf patiënten en drie medewerkers positief getest.

Britse variant

Maandag werd bekend dat vijf patiënten zijn overleden die de Britse variant van het coronavirus hadden opgelopen. Dat gebeurde op de afdeling cardiothoracale chirurgie. Door de virusuitbraak raakten dertien patiënten besmet.

Bij de nieuwe uitbraak is nog onbekend of het om de Britse variant gaat, dat wordt nog onderzocht. Alle patiënten worden conform de richtlijnen verpleegd. De positief geteste medewerkers en medewerkers met mogelijke coronaklachten zijn thuis in quarantaine. Het ziekenhuis heeft op de betreffende afdeling een opnamestop ingesteld.

Geen verband

“We hebben vandaag helaas opnieuw te maken met een corona-uitbraak op een afdeling. We leven mee met de patiënten en de medewerkers die nu te maken krijgen met deze besmetting”, zegt bestuursvoorzitter Nardo van der Meer. Volgens hem staat vast dat de uitbraak eerder bij de afdeling cardiothoracale chirurgie en nu de chirurgie los van elkaar staan.

Niet gevaccineerd

Op de twee getroffen afdelingen werken verpleegkundigen en medisch specialisten die niet gevaccineerd zijn. In januari zijn alleen de medewerkers gevaccineerd in de acute zorg die direct contact hebben met patiënten met corona, conform de landelijke richtlijnen.

Extra maatregelen

Het Catharina Ziekenhuis heeft extra maatregelen genomen voor het hele ziekenhuis om de zorg veilig door te kunnen laten gaan. Zo krijgt elke bezoeker bij de ingang een speciaal mondneusmaker, dat betere bescherming biedt dan de reguliere mondkapjes. Ook doet het ziekenhuis een dringend verzoek aan patiënten en bezoekers met klachten die wijzen op corona, om niet naar het ziekenhuis te komen. (ANP)