Nieuwe directeur-bestuurder Schola Medica

Na haar studie Gezondheidswetenschappen bekleedde Petra Zoer verschillende functies in de zorg op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Ze werkte onder meer als IC-manager in het Haaglanden Medisch Centrum en als manager zorg & bedrijfsvoering in het Flevoziekenhuis. Ze is gespecialiseerd in het leiden van grote projecten en verandertrajecten in ziekenhuizen en heeft ervaring met scholingsbeleid. Ook is ze bekend met de politiek-bestuurlijke dynamiek in de zorg, mede door toezichthoudende en bestuurlijke functies bij Stichting Mind en AKWA GGZ.

BeBright

Sinds 2022 is Zoer werkzaam als senior adviseur bij strategie- en innovatiebureau BeBright waar ze verschillende zorgprojecten onder haar hoede heeft. Zo werkt ze onder meer aan het opstellen van de Nederlandse Kanker Agenda – het nationale kankerplan.

Schola Medica

Martin Smalbrugge, voorzitter van de raad van commissarissen van Schola Medica, is blij met de komst van Petra Zoer. “Ze is innovatief, kan een organisatie aansturen en heeft ervaring met stakeholdermanagement, belangrijke ingrediënten voor een goede invulling van de functie van directeur-bestuurder.” Zoer verheugt zich op haar nieuwe functie: “Ik wil graag de belangrijke maatschappelijke rol van Schola Medica bij het opleiden van geneeskundig specialisten buiten het ziekenhuis verder ontwikkelen en ook op die manier een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg.”