Nieuwe directeur Onderwijs bij ggz- en onderwijsinstelling Yulius

Yvette van Hoof start per 1 augustus als nieuwe directeur Onderwijs van Yulius. Samen met Marieke de Kreek vormt zij de algemene directie van Yulius onderwijs en vallen ze direct onder de raad van bestuur van Yulius, aanbieder van ggz en gespecialiseerd onderwijs in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Yvette van Hoof heeft veel ervaring opgedaan in de (speciaal) onderwijswereld als bestuurder of directeur én als adviseur. Zij was eerder directeur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Dordrecht en ze zat in de toezichtsraden van Mytylschool in Roosendaal en de Stichting Librijn openbaar onderwijs

Als directie Onderwijs zijn Van Hoof en De Kreek eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de veertien scholen van Yulius Onderwijs. Zij hebben zichzelf de opdracht gegeven het gespecialiseerde aanbod van Yulius onderwijs gedifferentieerd aan te bieden. Van expertisedeling tot een integraal onderwijs-zorgconcept. Yvette van Hoofd is als directeur met specialisme Expertise daarin verantwoordelijk voor de onderwijskundige koers en het expertisecentrum van Yulius Onderwijs.