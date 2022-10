Nieuwe directeur voor de NFU

Melanie Schmidt studeerde Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit en Medische Microbiologie aan de Hogeschool Alkmaar. Zij promoveerde op de aanpak van sociaal-economische gezondheidsverschillen aan Amsterdam UMC/Universiteit van Amsterdam. Sinds 2012 heeft zij in diverse functies gewerkt bij de NFU, onder meer als coördinator Onderzoek & Onderwijs en plaatsvervangend directeur.

Bruggen slaan

Schmidt start dinsdag 1 november 2022 als directeur van de NFU. NFU-voorzitter Bertine Lahuis: “Zij weet bruggen te slaan tussen bestuurders, medewerkers en de vele organisaties waarmee de umc’s samenwerken. Dat hebben we nodig, want alleen in samenwerking met onze partners kunnen we de grote maatschappelijke uitdagingen aan om de zorg duurzaam en toegankelijk te houden.”