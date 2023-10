KinderThuisZorg Nederland krijgt een nieuwe directeur. Jacqueline Kasten heeft na bijna 18 jaar besloten haar functie als directeur van de thuiszorgorganisatie die zich op kinderen richt per 1 januari over te dragen aan Marjolein Jochims. Kasten blijft wel actief betrokken bij de organisatie als lid van de raad van bestuur, naast Maurice Koppelman.

Marjolein Jochims startte haar carrière in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam als kinderverpleegkundige. Later maakte ze de overstap KinderThuisZorg, waar ze als kinderverpleegkundige en als ‘coördinator in betere samenwerking’ heeft gewerkt. Zij werkte vooral aan de samenwerking van KinderThuisZorg met externe organisaties.

KinderThuisZorg bestaat uit zo’n 250 kinderverpleegkundigen die zorgen voor zo’n vierduizend tot vijfduizend kinderen en hun gezinnen.