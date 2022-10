Nieuwe financieel bestuurder in St. Antonius

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht, Nieuwegein en Woerden krijgt een nieuwe bestuurder. In januari wordt Marc Koster de nieuwe CFO. Hij volgt dan Dirk de Kruif op.

Dat meldt het St. Antonius op 12 oktober. Marc Koster vormt vanaf begin volgend jaar samen met voorzitter Luc Demoulin en Monique Valentijn de raad van bestuur

Marc Koster (57) is politicoloog en bedrijfseconoom en verdiepte zich onder meer aan de Harvard Universiteit in waardegedreven zorg. Op dit moment is hij directeur Strategie & Innovatie van Amsterdam UMC. Vijf jaar geleden bereidde hij de fusie voor van het AMC en het VU Medisch Centrum. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij het LUMC, het ministerie van Binnenlandse Zaken en PWC Consulting.

Koster noemt vooral de niet strikt financieel georiënteerde invulling van de CFO-functie bij het St. Antonius aantrekkelijk: “Ik ben van huis uit financieel ‘getraind’, dat is mijn vak, maar ik vind de strategie- en innovatiekant zoals ik die ook de afgelopen jaren in Amsterdam UMC heb mogen doen, echt iets toevoegen aan mijn werk in de zorg. Daar krijg ik als persoon en professional veel energie van. Mij vallen een paar woorden op die steeds terugkomen in gesprekken en die kennelijk bij St. Antonius passen, namelijk: het samen doen, betrokkenheid bij elkaar en de ambitie om de zorg continu te verbeteren. Daarbij voel ik me helemaal thuis.”