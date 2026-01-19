Nieuwe interim-bestuurder voor Stichting Valkenhof

Fieke van Deutekom is per 13 januari 2026 benoemd tot interim-bestuurder van Stichting Valkenhof. Ze volgt Luc Kenter op bij de zorgaanbieder in Valkenswaard en Leende.

Kenter was al sinds september 2024 op interim-basis voorzitter raad van bestuur. Hij vulde het gat op dat was ontstaat na het vertrek van Frans van de Vranden na een verschil van inzicht met de raad van toezicht.

Fieke van Deutekom

Van Deutekom heeft volgens de raad van toezicht zowel een zorginhoudelijke als bedrijfskundige achtergrond. Bovendien heeft ze ruime ervaring als bestuurder bij ouderenzorgorganisaties, zoals Sint Jozef Wonen en Zorg, Stichting Schakelring en Vitalis WoonZorg Groep. De komende tijd gaat Van Deutekom zich, met het managementteam, richten op de continuïteit in de zorg en de bedrijfsvoering.

Valkenhof

De overdracht van werkzaamheden vindt de komende twee weken plaats, waardoor de raad van toezicht een soepele overgang verwacht met bestuurlijke continuïteit. Tegelijkertijd wordt de werving voor een vaste bestuurder opgestart.