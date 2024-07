Nieuwe jeugdhulp Den Haag gaat moeizaam van start

Problemen met de jeugdhulp in Den Haag houden aan. De reorganisatie zou op 1 juli moeten zijn afgerond, maar er zijn nog veel losse eindjes. Sommige kinderen moesten verplicht wisselen van zorgverlener, maar lijken nu in een soort vacuüm te vallen, aldus Omroep West. Ouders zitten soms met de handen in het haar. PvdA en GroenLinks in de gemeenteraad hebben een meldpunt geopend.