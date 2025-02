Nieuwe leden raad van toezicht ASz

Yardena Shitrit heeft veel ervaring in de publieke sector. Zo adviseert zij bij complexe of urgente vraagstukken in opdracht van de politieke en/of ambtelijke top van ministeries. Als toezichthouder heeft ze ervaring opgedaan in verschillende sectoren, zoals de zorg, uitzendbranche, cultuur, onderwijs en de energiesector. Ze krijgt de portefeuille HRM.

Marja Spaans-den Heijer was jarenlang als accountant en partner verbonden aan adviesbureau PwC. Zij bekleedt diverse toezichthoudende rollen op het gebied van kunst en cultuur, goede doelen, beroepsonderwijs, ouderenzorg en medisch-specialistische zorg. In het ASz wordt haar aandachtgebied financiën, risicomanagement, huisvesting en ze wordt voorzitter van de auditcommissie.

Sharita Ramautar is internist-endocrinoloog in het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Daar is ze ook betrokken bij het bestuur en de organisatie van de zorg, de strategie, kwaliteit en veiligheid in de zorg en de zorgtransformatie. In de raad van toezicht krijgt zij de portefeuille kwaliteit.

Maarten Hillenaar richt zich in de raad van toezicht op digitalisering en innovatie. In de jaren ‘80 en ‘90 was hij betrokken bij het landelijke digitale netwerk van de GGD. Als toezichthouder bij Revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam verlegde hij de aandacht van ict in de administratieve processen naar de inzet van digitalisering in de herstelprocessen.

De raad van toezicht telt nu zeven leden. Behalve de genoemde vier nieuwe leden zijn dat: voorzitter Guido van de Logt, vicevoorzitter Lies van Gennip en Berry van Wijk.