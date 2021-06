Nieuwe leden raad van toezicht de Viersprong

Imke Frijters en Saskia van der Wouden zijn benoemd in de raad van toezicht van ggz-instelling de Viersprong.

Frijters heeft na haar studie economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij een aantal ministeries gewerkt. Ze is nu zelfstandig interim manager en organisatie-adviseur op vele terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, gemeenten, culturele instellingen en ministeries. Zij was op interimbasis onder meer directeur bij de Jeugdautoriteit en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Van der Wouden is sinds enkele jaren werkzaam als directeur behandelzaken bij GGz Centraal regio Flevoland. Ze is opgeleid tot kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. In de afgelopen jaren heeft ze diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies gehad, waaronder lid raad van toezicht bij ggz-instelling Emergis.