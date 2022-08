Nieuwe leden raad van toezicht ZorgAccent

Ouderenzorgorganisatie ZorgAccent in Almelo heeft vanaf 1 september twee nieuwe leden in de raad van toezicht, mevrouw M. Beltman en E. Dijkgraaf.

Beltman neemt zitting in de commissie Kwaliteit en Veiligheid en Dijkgraaf in de Auditcommissie. De heer B. Schreuder, voorzitter raad van toezicht ZorgAccent heeft vorige maand, na het bereiken van de maximale zittingstermijn, de leiding overgedragen aan de heer Boumans, zittend lid in de raad van toezicht ZorgAccent en voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid sinds 1 januari 2019.