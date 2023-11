Verzekeraar voor arbeidsongeschiktheid medewerkers ziekenhuizen bekend

Loyalis, onderdeel van a.s.r., is de partij die ziekenhuismedewerkers van een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat voorzien. De verzekering geeft onder andere medewerkers met long-covid met terugwerkende kracht speciale dekking.

De aanvullende verzekering is onderdeel van de cao-afspraak voor ziekenhuizen om inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid bij medewerkers te beperken. Het gaat om een exclusieve overeenkomst voor vijf jaar.

Werkgevers zijn vanuit de cao verplicht om deel te nemen aan deze collectieve verzekering per 1 januari 2024. De verzekering gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020.

Aanleiding

De aanleiding van de collectieve afspraak in de cao Ziekenhuizen was de coronapandemie, die tot veel, langdurig zieke werknemers in de zorg heeft geleid.

Ook medewerkers van umc’s en de vvt-sector zijn bij Loyalis verzekerd.