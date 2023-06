Nieuwe managing director voor SHE Health Clinics

Op 1 juni is Dorine Verwoerd gestart als managing director van SHE Health Clinics Nederland.

SHE Health Clinics is specialist in AI-gedreven medisch specialistische zorg voor en door vrouwen.

Dorine Verwoerd

Verwoerd was ruim elf jaar werkzaam voor de Oud London Horeca Groep in Zeist. Als laatste was zij daarbij directeur bedrijfsvoering en financiën. Met haar werkervaring, passie voor gastvrijheid en (medische) dienstverlening wil zij een optimale bedrijfsvoering bij SHE Health Clinics creëren.

SHE Health Clinics

SHE Health Clinics is een zorgaanbieder met digitale zorg en een zelfstandig behandelcentrum voor en door vrouwen. Het kennis- en expertisecentrum biedt verzekerde en onverzekerde multidisciplinaire medische zorg voor vrouwen.