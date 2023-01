Nieuwe medisch directeur Roche Nederland

Jacco Lieste is per 1 januari benoemd als medisch directeur van farmabedrijf Roche Nederland. Hiermee is hij verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke zaken van de farmaceutische divisie van het bedrijf in Nederland. Hij maakt deel uit van het leadership team.

Lieste is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het terrein van de neuro-endocrinologie. Dat is de wetenschap die alle vormen van interactie tussen het zenuwstelsel en het hormoonstelsel bestudeert. Vervolgens werkte hij bij respectievelijk AstraZeneca, AbbVie, Bristol-Myers Squibb en Novartis. Bij Novartis was hij werkzaam als medisch directeur oncology.

Lieste: “De problemen in de huidige gezondheidszorg kunnen we beter aanpakken als we van een versnipperd datasysteem naar een netwerk gaan van onderling verbonden gezondheidsgegevens. Dat gaat nóg meer behandelingen op maat en precisiegeneeskunde mogelijk maken. Daar zet ik mij graag voor in.”