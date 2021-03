‘Nieuwe poli moet wachtlijsten voor transgenders flink inkorten’

Tot voor kort konden transgenders alleen in Amsterdam en Groningen terecht. In 2018 werd de wachtlijstproblematiek daardoor zo groot, dat het ministerie van VWS actie ondernam. In 2020 werd daarom in Nijmegen een transgenderpoli voor kinderen geopend.

Het pas (afgelopen maandag) geopende centrum heeft ruimte voor 200 mensen met genderdysforie: het gevoel dat het geslacht waarmee je bent geboren niet bij je past. Het Nijmeegse ziekenhuis biedt onder psychologische diagnostiek en begeleiding, maar ook behandelingen met hormonen en geslachtsveranderende operaties.

Meerderjarig

Dat laatste is een groot verschil met de kinderpoli, vertelt plastisch chirurg Tim Nijhuis aan RN7. Voor de meeste ingrepen moet je namelijk meerderjarig zijn. “Sinds vorig jaar kun je biologisch borstweefsel laten verwijderen als je 16 jaar bent. Voor andere ingrepen geldt 18 jaar als minimale leeftijd.”

‘Dit is zo’n belangrijke zorg’

Nijhuis besloot tijdens zijn opleiding zich te verdiepen in transgenderzorg. In Amsterdam maakte hij een geslachtsveranderende operatie mee. De ‘herboren’ patiënt trakteerde het ziekenhuispersoneel op beschuit met muisjes, herinnert hij zich.

“We zagen dat iemand zo blij was om weer een fase verder te zijn in haar transitie, dat ze dat met ons wilde vieren. Dat vond ik ontzettend mooi. Dit is zo’n belangrijke zorg en daar wil ik graag aan kunnen bijdragen.”