Nieuwe raad van toezicht Amstelring

Amstelring heeft twee nieuwe leden in de raad van toezicht. Annelies Versteegden en Helianthe Kort. Ook krijgt de rvt een nieuwe voorzitter, of lieve gezegd twee: Versteegden gaat samen met Pieterbas Lalleman de rvt voorzitten. Lalleman was al onderdeel van de rvt.

“Gedeeld voorzitterschap past goed bij de bestuursfilosofie van Amstelring, waarbij de Raad van Bestuur bestaat uit een collegiaal bestuur zonder voorzitter”, laat Amstelring weten. De nieuwe rvt gaat per 1 augustus in deze nieuwe bezetting van start.

Nieuwe woonzorgconcepten

Annelies Versteegden is bestuurder bij de Koninklijke Visio, een expertise organisatie voor mensen met een visuele beperking. Daarvoor is zij ruim zes jaar bestuursvoorzitter van kennisorganisatie Vilans en is zij sinds 2012 toezichthouder.

Annelies Versteegden: “Amstelring is in de afgelopen jaren gegroeid naar een vitale organisatie. Een mooie nieuwe koers is ingezet: flexibel anticiperen op wat de samenleving vraagt, zoals integrale netwerkzorg en nieuwe woonzorgconcepten. Dat vraagt een transformatie in de organisatie om de betekenisvolle zorg van vandaag ook in de toekomst te kunnen blijven leveren. Daar past een nieuwe manier van toezicht houden bij: waardegedreven met gedeeld eigenaarschap en aandacht voor de inhoudelijke professionaliteit. Ik kijk er naar uit om dit samen met Pieterbas en de andere collega’s in de rvt invulling te geven.”

Vrouwen in de rvt

Helianthe Kort heeft ervaring op het gebied van technologie en kwaliteit van zorg. Kort is lector Technologie voor zorginnovaties bij de Hogeschool Utrecht en parttime hoogleraar Building Healthy Environments for Future Users aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Kort strijdt voor meer vrouwen in raden van toezicht. Ze is door de cliëntenraad voorgedragen voor de raad van toezicht.

Innovatie

Helianthe Kort: “Wonen, kwaliteit van zorg en een gezonde omgeving, waar mensen prettig kunnen leven, daarop zijn mijn activiteiten gericht. Met mijn brede expertise en netwerk bied ik een andere kijk op innovaties, op de invulling van liefdevolle zorg en op arbeids- en andere relaties. Binnen Amstelring liggen op al die terreinen mooie uitdagingen waar ik graag mijn bijdrage aan lever.”