Nieuwe raad van toezicht bij Groot Hoogwaak

Woonzorgcentrum en thuiszorgorganisatie Groot Hoogwaak in Noordwijk krijgt een nieuwe raad van toezicht. Per 1 september treden Ellen Putters-Schepers en Raphaël van Kraaij toe tot de rvt. Zij vervangen Nelie van den Oever en Liesbeth van der Voorn, die hun maximale statutaire termijn erop hebben zitten.

Dat meldt Groot Hoogwaak op 29 augustus. Ellen Putters-Schepers is 37 jaar en is werkzaam als gebiedsmanager bij Stichting Anton Constandse (Geestelijke Gezondheidszorg). Zij heeft tot en met 2019 managementfuncties uitgevoerd bij vvt-aanbieders waardoor zij eveneens ervaring heeft in de ouderenzorg. Zij krijgt de portefeuille ‘Kwaliteit en Veiligheid’.

Raphaël van Kraaij is 40 jaar. Hij was tot voor kort werkzaam als bestuurssecretaris bij vvt-organisatie Libertas Leiden. Van Kraaij is half augustus gestart als bestuurssecretaris bij een woningbouwcorporatie in Amsterdam. Hij krijgt binnen de rvt van Groot Hoogwaak de portefeuille ‘HR en identiteit’ en zal de rol van secretaris vervullen.

Leer- en ervaringsplek

Daarnaast zal Patty Heemskerk-van Holtz een leer- en ervaringsplek gaan vervullen binnen de raad van toezicht. Heemskerk is programmadirecteur Zorg bij ICTU, een advies- en projectenorganisatie binnen de overheid, die adviseert aan overheidsorganisaties, landelijke projecten uitvoert en maatwerk levert rondom digitalisering.