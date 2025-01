Nieuwe rvt-voorzitter voor Ikazia

Geert van den Enden is per 1 januari de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het Ikazia Ziekenhuis. Hij volgt hiermee Albert van Esterik op die afscheid neemt van het ziekenhuis.

Geert van den Enden begon zijn loopbaan als consultant bij Capgemini, waar hij onder andere in de Rotterdamse havens actief was. Vervolgens vervulde hij financiële (directie)functies bij het Vlietlandziekenhuis in Schiedam en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Passende zorg

In 2014 trad hij aan als financieel directeur bij Ziekenhuis Bernhoven in Uden, waar hij later de rol van algemeen directeur vervulde. Onder zijn leiding implementeerde Bernhoven de strategie ‘Toekomstbestendige zorg voor de regio’, gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg door in te zetten op passende zorg. Daarnaast is hij een ervaren toezichthouder.