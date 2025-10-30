Nieuwe stap in samenwerking Maastricht UMC+ en SJG Weert

Maastricht UMC+ en SJG Weert zetten een nieuwe stap in hun samenwerking. Begin november starten drie nieuwe dermatologen in dienst van het MUMC+, die werkzaam zullen zijn in SJG Weert.

De huidige vakgroep dermatologie in SJG Weert wordt ingevuld door dermatologen van het Laurentius Ziekenhuis. Zij zetten hun werkzaamheden daar voort en nemen afscheid van hun praktijk in SJG.

Inzichten

Doordat de dermatologen zowel aan het MUMC+ als aan SJG Weert zijn verbonden, kunnen zij, volgens de ziekenhuizen, zorg dichtbij de patiënt combineren met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, innovatieve behandelmethoden en de expertise van een universitair medisch centrum.

Sinds juni 2024 werken SJG Weert en Maastricht UMC+ nauw samen