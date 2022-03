Nieuwe stichting Artsenhulp gaat medicijnen naar Oekraïne brengen

Bij een nieuwe stichting, genaamd Artsenhulp, in Noordwijk zijn inmiddels al ongeveer dertig dozen gevuld met medicijnen en medische hulpmiddelen die zijn gedoneerd door huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dit weekend brengt de stichting de eerste lading naar de grens tussen Polen en Oekraïne. De stichting werkt samen met verschillende partners die al jaren spullen leveren aan mensen in nood in Oekraïne.

De stichting genaamd Artsenhulp: medicamenten voor Oekraïne krijgt naast medicijnen ook gelddonaties binnen. Daarmee willen de initiatiefnemers pakketten met medicijnen kopen bij IDA Foundation. Zo willen ze ervoor zorgen dat alle soorten medicijnen beschikbaar zijn. De bedoeling is dat elke week een nieuwe lading medicijnen naar Oekraïne gaat.

Medicijnen

In Polen worden de medicijnen overgeheveld naar een auto met een Oekraïens kenteken. Daarvandaan worden de ladingen naar Lviv gebracht. “Al kan het zijn dat deze plannen veranderen. Door de oorlog lijkt er elke dag weer iets anders te zijn”, vertelt medeoprichter Tamara Rybak.

Kiev

Rybak is zelf geboren in Kiev. Daar heeft ze ook geneeskunde gestudeerd, voordat ze in 2002 naar Nederland verhuisde en een vervolgopleiding deed. Inmiddels werkt ze als arts voor mensen met een verstandelijke handicap bij de zorggroep ’s Heeren Loo in Noordwijk. “Mijn contacten in Kiev laten me weten dat ze dringend medicijnen nodig hebben. Die oproep kan ik niet ongehoord laten”, vertelt Rybak. “Als arts moet ik die mensen echt helpen.” (ANP)