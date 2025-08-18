Skipr

Nieuwe techniek kan herseninfarcten tijdens operatie voorkomen

,

Onderzoekers van UMC Utrecht en TU Delft hebben een nieuwe techniek ontwikkeld die herseninfarcten tijdens een operatie kan helpen voorkomen. Begin deze maand verscheen een publicatie van de eerste onderzoeksresultaten in Nature Scientific Reports.

Bij operaties aan hersenvaten, bijvoorbeeld bij het behandelen van een aneurysma of het aanleggen van een bypass, bestaat het risico dat de doorbloeding van hersenweefsel tijdelijk stilvalt. Dat kan leiden tot een herseninfarct.

Doorbloeding

Neurochirurgen van het UMC Utrecht kunnen nu  dankzij een nieuwe techniek voor het eerst tijdens een hersenoperatie live meekijken naar de doorbloeding van het hersenweefsel. Samen met onderzoekers van de TU Eindhoven hebben zij een methode ontwikkeld waarmee ze het risico op een herseninfarct tijdens de operatie eerder kunnen herkennen en mogelijk voorkomen.

Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben de techniek getest bij tien patiënten die een operatie ondergingen aan de hersenvaten. Tijdens de ingreep maten ze met behulp van de nieuwe echo-opstelling continu hoe de doorbloeding in het hersenweefsel veranderde. In sommige gevallen zagen ze duidelijk dat het weefsel minder bloed kreeg of juist tijdelijk meer, vlak na het loslaten van een vaatklem.

Herseninfarct

De techniek kan potentieel ook ingezet worden bij heel andere operaties. Jaarlijks ondergaan duizenden patiënten in Nederland een hersenoperatie vanwege bijvoorbeeld een aneurysma, een hersentumor of een vaatmisvorming. Bij zulke operaties kan een tijdelijke afsluiting van een hersenbloedvat nodig zijn. Daarmee neemt het risico op een herseninfarct toe. Met deze nieuwe techniek hopen de onderzoekers dat risico beter te kunnen beheersen.

In vervolgonderzoek willen de onderzoekers onder meer meten hoe goed de techniek kan voorspellen of een patiënt daadwerkelijk een infarct krijgt. Ook willen ze onderzoeken hoe de techniek verder geïntegreerd kan worden in de operatiekamer.

Technologie

