Hans Duvekot is benoemd tot lid van de raad van toezicht bij Stichting STBN, een zorgorganisaties in geboortezorg. Hij volgt Maurice Wouters op. Gynaecoloog-perinatoloog Wouters was bijna acht jaar lang lid van de rvs van Stichting STBN.

Duvekot, eveneens gynaecoloog-perinatoloog, is op dit moment bestuurlijk actief bij commissies bij branchevereniging Federatie Medisch Specialisten en bij beroepsvereniging NVOG. Verder is hij lid beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag.

Stichting STBN is een landelijke organisaties in de geboortezorg. In 2019 werden 21.000 cliënten geholpen vanuit echocentra en een geboortecentrum.