Nieuwe toezichthouder voor Meander Medisch Centrum

Per 1 januari 2026 is René Oudejans toegetreden als lid van de raad van toezicht van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Oudejans is de opvolger van Janine van Diggelen, die na twee termijnen van vier jaar vertrekt uit de rvt. De nieuwe toezichthouder is voorzitter van de auditcommissie Financiën & Vastgoed. Oudejans vervult vergelijkbare toezichthoudende functies bij Accare en GGZ InGeest. Eerder was hij onder meer werkzaam als bij Nederlandse Gasunie en Enexis Holding.

“In Nederland heeft ook de zorg te maken met grote kansen en uitdagingen”, zegt Oudejans in een reactie. Hij noemt daarbij “de vorming van regionale netwerken, de toegenomen digitalisering en de rol van AI daarin en de betaalbaarheid van cruciale zorg.”