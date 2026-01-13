Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe toezichthouder voor Meander Medisch Centrum

,

Per 1 januari 2026 is René Oudejans toegetreden als lid van de raad van toezicht van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Oudejans is de opvolger van Janine van Diggelen, die na twee termijnen van vier jaar vertrekt uit de rvt. De nieuwe toezichthouder is voorzitter van de auditcommissie Financiën & Vastgoed. Oudejans vervult vergelijkbare toezichthoudende functies bij Accare en GGZ InGeest. Eerder was hij onder meer werkzaam als bij Nederlandse Gasunie en Enexis Holding.

“In Nederland heeft ook de zorg te maken met grote kansen en uitdagingen”, zegt Oudejans in een reactie. Hij noemt daarbij “de vorming van regionale netwerken, de toegenomen digitalisering en de rol van AI daarin en de betaalbaarheid van cruciale zorg.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Personalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

23 jan 2026 Medische staf Bernhoven voegt Physician Assistant (PA) toe aan bestuur
23 jan 2026 ETZ vindt in chirurg UMC Utrecht nieuw lid toezichtsraad
23 jan 2026 Koninklijke Visio ontvangt nieuw lid in raad van toezicht
22 jan 2026 Nieuwe directeur mProve komt over van IGJ
21 jan 2026 Nieuw bestuur voor SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Reader Interactions

Reacties